Milli Savunma Bakanlığı’ndan yeni düzenleme! 4 alternatifli plan hazır





KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILAN VE RÜTBESİ GERİ ALINAN 26 BİN 523 KİŞİ



Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre FETÖ/PDY kapsamında hakkında işlem yapılanlardan idare mahkemesi kararı ile işe TSK'ya geri dönenlerin sayısı da ortaya çıktı. Kamu görevinden çıkarılan (KGÇ) ve rütbesi geri alınan personel sayısı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 12 bin 695'i KGÇ olmak üzere 13 bin 862, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 4 bin 826'sı KGÇ olmak üzere 5 bin 125, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 6 bin 752'si KGÇ olmak üzere 7 bin 536. Kamu görevinden çıkarılan ve rütbesi geri alınan personel sayısı toplam 26 bin 523 oldu.