Haberler Gündem Haberleri Sakin Şehir’de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 22.2.2022 21:20 Son Güncelleme: 22.2.2022 22:10

Sakin Şehir’de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Sakin Şehir’de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Muğla’da ‘sakin şehir’ ünvanlı Akyaka’da silahlı bir kişi, restorana kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Muğla'da 'aşk yaka' diye bilinen, NASA'nın fotoğraflarını paylaştığı, dünyaca ünlü 'sakin şehir' olan Ula İlçesinin Akyaka Mahallesinde silahlar konuştu. B.H. isimli şahıs akşam saatlerinde bir restorana silahlı saldırıda bulundu. B. H., husumetli olduğu Ö.E ve A.E'ye 10 el ateş etti. B.H.'nin saldırısı sonucunda Ö.E., A.E ve Z.Ç yaralandı.

Saldırgan olay yerinden aracıyla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Muğla’da ‘sakin şehir’ ünvanlı Akyaka’da silahlı bir kişi, restorana kurşun yağdırdı: 3 yaralı | Video

Göğsünden yaralanan Özcan Emreoğlu hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi. Jandarma ekipleri saldırgan B.H.'nin yakalanması içi çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sakin Şehir’de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA