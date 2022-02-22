Sakin Şehir’de silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Muğla'da 'aşk yaka' diye bilinen, NASA'nın fotoğraflarını paylaştığı, dünyaca ünlü 'sakin şehir' olan Ula İlçesinin Akyaka Mahallesinde silahlar konuştu. B.H. isimli şahıs akşam saatlerinde bir restorana silahlı saldırıda bulundu. B. H., husumetli olduğu Ö.E ve A.E'ye 10 el ateş etti. B.H.'nin saldırısı sonucunda Ö.E., A.E ve Z.Ç yaralandı.

Saldırgan olay yerinden aracıyla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Muğla’da ‘sakin şehir’ ünvanlı Akyaka’da silahlı bir kişi, restorana kurşun yağdırdı: 3 yaralı | Video

Göğsünden yaralanan Özcan Emreoğlu hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi. Jandarma ekipleri saldırgan B.H.'nin yakalanması içi çalışma başlattı.