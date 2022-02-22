Selçuk Bayraktar: “Türkiye, İHA’lar konusunda dışa bağımlılıktan kurtuldu”





Türk SİHA'larının hassaslık konusunda daha iyi olduğunu belirten Bayraktar, halihazırda insansız savaş uçakları üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Bayraktar, "Avrupa, Türkiye ile kıyaslanabilir platformlara sahip değil, şu anda Türk SİHA'ları Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor" dedi.