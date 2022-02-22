Seydikemer’de internete kolay ulaşım

Seydikemer Belediyesi, gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası olan internet kullanımına daha kolay ulaşım sağlanabilmesi amacıyla ücretsiz Wİ-Fİ hizmetini hayata geçirdi. Belediye hizmet binasına gelerek işlem yapan vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak ücretsiz kablosuz internet hizmetinden akıllı telefon ve cihazları olan herkes yararlanabilecek.

Seydikemer Belediye Hizmet Binası çevresindeki ücretsiz kablosuz internet hizmetinden faydalanabilmek için cep telefonu numarası ile kayıt yaptırmak gerekiyor. Wİ-Fİ hizmetinden yararlanabilmek için telefon ekranına gelen SEYDIKEMERBEL Wİ-Fİ'ye tıklayıp telefon numarasını yazmanız ve ardından telefona gelen şifreyi girmeniz gerekiyor.

Seydikemer'de sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam ettiklerini kaydeden Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, isteyen herkesin ücretsiz kablosuz internet hizmetinden kolaylıkla faydalanabileceğini belirtti. Günümüzde internet kullanımının hayatın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ifade eden Başkan Otgöz; "Belediye olarak vatandaş odaklı hizmetlerimize devam ediyoruz. Çağımız bilişim ve erişim çağı. Gün geçtikçe artan internet uygulamasına ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın kolaylıkla ve ücretsiz bir şekilde ulaşabilmeleri için başlattığımız projeyi hayata geçirdik. Vatandaşlarımız artık belediye hizmet binası çevresinde internete ücretsiz ulaşabilecek" dedi.