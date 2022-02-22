Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Senegal Stadı'nın açılışına katıldı
Giriş Tarihi: 22.2.2022 21:38 Son Güncelleme: 22.2.2022 21:53

Son dakika: Başkan Erdoğan Senegal Stadı'nın açılışına katıldı

Son dakika: Başkan Erdoğan Senegal Stadı’nın açılışına katıldı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dakar'da yapımı tamamlanan Senegal Stadı'nın açılış törenine katıldı.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dakar'da yapımı tamamlanan Senegal Stadı'nın açılış törenine katıldı.

STAT TÜRK ŞİRKETİ TARAFINDAN YAPILDI

Senegal'in başkenti Dakar'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesinde bulunan stadyum, bir Türk şirket tarafından 17 ayda tamamlandı. 2026 Yaz Gençlik Oyunları'na ev sahipliği yapacak 50 bin kişi kapasiteli stadyumun tasarımı da bir Türk mimarlık şirketine ait. Stadyumda, Kasım 2020'de 42 yaşında hayatını kaybeden eski Senegalli milli futbolcu Papa Bouba Diop'un ismini taşıyan bir futbol müzesi de yer alıyor.

LİDERLER AÇILIŞA KATILDI

Yerel saatle 16.00'da yapılacak açılışa, onur konuğu olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Liberya Devlet Başkanı George Weah ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow da katıldı.

ESKİ FUTBOLCULAR DA AÇILIŞA KATILDI

Başta Senegal olmak üzere, Afrika spor çevrelerinde de yankı uyandıran açılışta FIFA Başkanı Gianni Infantino, bir dönem Türkiye'de de top koşturmuş Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, Nijeryalı eski futbolcu Jay Jay Okocha gibi Afrikalı eski oyuncular da açılışa katıldı.

GALA MAÇI YAPILACAK

Senegal kamuoyunun haftalardır en önemli gündem maddesi olan açılış sonrasında, Afrikalı eski oyuncularla Senegal Milli Takımı'nın eski oyuncuları gala maçı yapacak.

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Son dakika: Başkan Erdoğan Senegal Stadı'nın açılışına katıldı
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