Son dakika: Başkan Erdoğan Senegal Stadı’nın açılışına katıldı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dakar'da yapımı tamamlanan Senegal Stadı'nın açılış törenine katıldı.

STAT TÜRK ŞİRKETİ TARAFINDAN YAPILDI

Senegal'in başkenti Dakar'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesinde bulunan stadyum, bir Türk şirket tarafından 17 ayda tamamlandı. 2026 Yaz Gençlik Oyunları'na ev sahipliği yapacak 50 bin kişi kapasiteli stadyumun tasarımı da bir Türk mimarlık şirketine ait. Stadyumda, Kasım 2020'de 42 yaşında hayatını kaybeden eski Senegalli milli futbolcu Papa Bouba Diop'un ismini taşıyan bir futbol müzesi de yer alıyor.