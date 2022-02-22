Tuzla’da yat fabrikasında yangın çıktı! Alevler karton, kağıt ve kimya fabrikasına sıçradı

Yangın, Tuzla Aydıntepe Mahallesi Sahilyolu Caddesi üzerinde bulunan bir yat üretimi yapan fabrikada çıktı. fabrikanın yandığını görenlerin ihbarıyla olay yerine Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli ilçeleri başta olmak üzere Anadolu ve Avrupa yakasından onlarca itfaiye ekibi ile polis ve Sağlık ekipleri sevk edildi.