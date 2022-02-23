Ailelerin oturma eyleminde 2022’nin ikinci evlat buluşması gerçekleşti

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 905 gündür evlatları için nöbette olan bir aile daha evladına kavuştu.

HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin kararlı direnişi, PKK terör örgütünden kopmaları beraberinde getirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Komutanlığı ve Muş İl Jandarma Komutanlığı İkna Süreci Uzmanlarınca (İSU) yapılan müşterek çalışmalar neticesinde, 2015 yılında16 yaşındayken terör örgütüne katılan Ferdi Doğan güvenlik güçlerine teslim oldu.

Habur Sınır Kapısından güvenlik kuvvetlerine teslim olan örgüt mensubu, Diyarbakır'a getirilerek evlat nöbeti tutan baba Abdussemet Doğan ile Adalet Doğan Muş'ta Diyarbakır'a gelerek Sur ilçesinde bulunan İç Kale'de buluşturuldu.

Ailenin buluşması sevinçle karşılanırken, HDP önünde evlat nöbeti tutan 35'inci aile çocuğuna kavuştu.