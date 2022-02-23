Akşener baltayı yine taşa vurdu! HGS satışı tüm bankalardan yapılabiliyor

HGS'nin yalnızca PttAVM.com üzerinden yüklenebildiğini ileri süren Akşener'i kurum yaptığı açıklamayla yalanladı. Açıklamada şöyle denildi:

"Sayın Meral Akşener'in Partisinin Grup Toplantısında ifade ettiği 'HGS Ürün Satışı ve Gelir Paylaşımı' İddiaları üzerine; Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile Şirketimiz PTT A.Ş. arasında imzalanan protokol ile HGS kurulumu, işletimi ve bakımının gerçekleştirilmesinde PTT A.Ş. görevlendirilmiştir.

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Projesi kapsamına dahil tüm sistemlerde (Devlet ve Özel Otoyollar ile Boğaz Köprüleri, HGS Anlaşmalı Otoparklar, vb.) bankacılık ve finansal işlemlerin yürütülmesi için gerekli altyapı şirketimizce kurulmuştur.