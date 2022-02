Bakan Yardımcısı Turagay Habur’da incelemede bulundu

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere hava yolu ile Şırnak'a gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ilk olarak Şırnak Valiliğini ziyaret etti. Şırnak'taki temasın ardından karayolu ile Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na geldi. Burada bakan yardımcısını, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Alp Giray, Bölge Müdür Yardımcısı Selahattin Gündoğan karşıladı.

Burada idari personel ile bir görüşme gerçekleştiren Bakan Yardımcısı Turagay, gezi aracı ile gümrük içerisindeki bina ve peronlarda incelemede bulundu. Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan TIR şoförü ile karşılaşan Turagay, 'burada çok bekliyor musun?' sorusuna şoför, "Allah'a şükür sıkıntımız yok. Gümrük güzel çalışıyor. Sistemli çalışıyor" diye cevap verdi.

İncelemenin ardından açıklamada bulunan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Her hangi bir eksiğimiz var mı onlara baktık. Sınır kapısı bizim için çok önemli. Senede 1 milyon aracın geçtiği, 3 milyon yolcunun geçtiği giriş-çıkış yaptığı bir sınır kapısı. Irak'a açılan bir sınır kapımız. Irak bizim çok önemli bir ticaret ortağımız. 11 milyar dolar bir ihracat gerçekleştirdiğimiz bir ortağımız. Dolayısıyla bizim için de ekonomik anlamda gerçekten çok önemli bir pazar. Yerinde istişarelerde bulunduk. Başta valimize, kaymakamımıza, bölge müdürümüze hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir sistem kurulmuş burada. Takipçisi olacağız. Burada vatandaşlarımızın her hangi bir mağduriyetle karşılaşmasını istemiyoruz. Yasal yollar içerisinde ticaretin mümkün olduğu kadar etkili ve verimli bir şekilde yapılmasına gayret ediyoruz" dedi.

Buradaki ziyaretin ardından Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay karayolu ile Cizre ilçesine geçti.