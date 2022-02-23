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Giriş Tarihi: 23.2.2022 07:05

Başkan Erdoğan yurda döndü

AA
Başkan Erdoğan yurda döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 06.47'de Ankara'ya geldi.

Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

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Başkan Erdoğan yurda döndü
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