Başkan Erdoğan’dan şehit Özel Harekat Şube Müdürü Eren’in ailesine taziye ziyareti

Erdoğan, Yenimahalle Çamlıca Mahallesi'ndeki evde şehit Eren'in eşi Sadiye Eren ve yakınları tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in ailesini ziyaret etti | Video

Başkan Erdoğan, şehit ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti. Erdoğan, taziye evinden ayrılırken çevredeki vatandaşlarla da sohbet etti.