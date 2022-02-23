BBP belediye başkan adayını öldürenler için karar

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama tamamlandı. Mahkeme heyeti, Ali Rıza Biberoğlu'nu bıçaklı kavgada öldüren Okan Özkurt'a "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra bu ceza, haksız tahrik ve iyi hâl indirimi ile 12 yıl hapse düşürüldü.

Cinayete iştirak ettikleri öne sürülen Okan Özkurt'un kardeşleri Uğur ve Hülya Özkurt ile babası Yavuz Özkurt ise beraat etti.

HUSUMETLİLER

Sarıyer, Kısırkaya Mahallesinde 25 Mart 2020 tarihinde meydana gelen olayda, Ali Rıza Biberoğlu öldürülmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Okan Özkurt'un "kasten öldürme" suçundan, diğer sanıkların ise "cinayete iştirakten" müebbet hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.



Taraflar arasında husumet olduğu belirtiliyor.