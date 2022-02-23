Boşanma aşamasında olduğu eşinin evini silahla bastı

Olay, Kuştepe Mahallesi Köz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan Tugay Adak 47 boşanma aşamasında olan eşinin bulunduğu binaya geldi. Eşiyle konuşmak istediğinde yüzüne kapa kapatılınca elinde silahla bir üst kata çıkarak boş olan dairenin balkonundan rastgele havaya ateş açmaya başladı.



Eşi İ.(İnci)Adak'ın kapıyı açması için silahla ateş açıp bağırıp çağıran Tugay Adak polis tarafından ikna edilmeye çalışıldı. İkna çalışmaları devam ederken olay yerine özel harekat polisi ve ambulans çağrıldı. Elindeki silahla balkonda tehditler savurup etrafa ateş açan Tugay Adak ikna etmek için bulunan polislerin olduğu yöne doğru ateş açınca Özel Harekat ekipleri tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildi.



Özel Harekat polisleri tarafından iki el ateş açılarak etkisiz hale getirilen Tugay Adak Özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tugay Adak'ın etkisiz hale getirilmesinden sonra alt katta mahsur kalan Togay Adak'ın eşi (İnci ) İ. Adak annesi Saniye Özcan ve kardeşi kurtarıldı.



VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ



Eşini rehin alan kişi nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Polisin yaptığı operasyonu izledi. Sağ olarak kurtarılan kadınlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinde inceleme başlatıldı