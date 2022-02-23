CHP’li Tunç Soyer’den suya her ay zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Şubat ayı olağanüstü meclis oturumu Başkan Soyer yönetiminde dün gerçekleştirildi. İZSU bürokratları meclise zam oranları ve gerekçeleri hakkında sunum yaptı. Yapılan açıklamada 1 Mart 2022 tarihinden geçerli olmak üzere İzmir'de içme suyuna yüzde 30 zam yapılacağı açıklandı. Yeni düzenlemeye göre daha önce sene başında yıllık olarak belirlenen zam oranlarının bundan böyle TEFE-TÜFE oranlarına göre aylık olarak su faturalarına yansıtılacağı belirtildi.

BU ARTIŞ ANLAŞILIR DEĞİL



Önerge görüşülürken söz alan AK Parti Meclis üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Fikret Mısırlı bazı birimlerde zam oranının yüzde 70'lere dayandığını belirterek; "Cumhurbaşkanımızın kararı doğrultusunda KDV'de düşürülme talebi gelmişti. Ancak olağanüstü gündem olduğu için bunu sanırım veremiyoruz... Dünyanın içinde bulunduğu krizin yansımalarını tabii ki tarımda ya da başka alanlarda ister istemez yaşıyoruz. Özel tüketim malları ile genel tüketim mallarındaki KDV yüzde 1'e düşürüldü. Bugün KDV 8'den 1'e indi. Ancak su tarifelerinde ciddi bir artış söz konusu. TÜİK, 4 kişilik bir ailenin 30 günlük su tüketimini 26,5 metreküp olarak belirledi. Burada yapılmış olan matematiksel hesabın dışında bir artıştan bahsediyoruz. Sayın Soyer Ocak 2019'da göreve geldiğinde İzmir 3 büyük kent dikkate alındığında Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanıyordu. Şimdiyse İzmir, İstanbul ve Ankara'yı geride bıraktı. Hükümet KDV oranlarında indirime giderken bugün 0-10 metreküp tüketimlerde yüzde 55 artış var. 11-20 metreküp'te yüzde 70 zam var. İzmir halkının üzerine bu kadar yük yüklemeden herkesin elini taşın altına koyması lazım. Biz AK Parti olarak her türlü kamusal konuda oy birliği yapmaya hazırız. Bugün bazı belediyeler indirim yaparken bizim bu artışı yapmamız anlaşılır değil."

ŞAHİN: BİRAZ BEKLESENİZ OLMAZ MIYDI?



MHP adına söz alan Grup Başkanvekili Selahattin Şahin ise, "Şu ana kadar İzmir'de suya yapılan zam yüzde 53,4. Son dönemlerde Türkiye'de fiyatlarda yükselme var ancak müdahaleler de var. KDV yüzde 8'den 1'e düşürüldü. Büyükşehir bu olağanüstü toplantıyı yapmasa ve beklense olmaz mıydı? Bu da temel ihtiyaç..." diye konuştu.

HIZAL: DEVLET 25 MİLYAR GİBİ BİR GELİRİNİ KENARA İTTİ



AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da hükümet tarafından yapılan indirime dikkat çekerek, "Bugün iki konu gündeme geldi... Bunlardan biri Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi. Biz bu borçlanma talebine oy birliği verdik. Çünkü bu borçlanma yine İzmir'e yatırım olarak geri dönecek. Bizim asıl meselemiz borçlanmanın ötesinde yapılan zam! Bugün tüm dünyada elektrik piyasalarında ciddi sorun yaşanıyor. Ancak AK Parti bu artışlardan dolayı vatandaşın en az mağduriyet yaşaması için yüzde 7'lik bir KDV indirimini yaptı. Hükümet bu indirimle yaklaşık 25 milyar gibi bir gelirini kenara itti. Doğru yaptı. Belki daha fazlasını yapması gerekiyordu. 'Dünya piyasalarında fiyatlar arttı biz de bundan dolayı vatandaşın üzerine gidelim' dese doğru olmazdı. Yürütmenin başında olan kişiler mazeret ve şikayet makamı değildir" dedi.

GEÇEN SENEKİ ANLAŞMAYI BU YIL NİYE YAPMADINIZ?

Yapılan yeni düzenleme ile zam oranlarının bundan böyle TEFE-TÜFE ile otomatiğe bağlandığını dile getiren Hızal; "Bugün elimizde İZSU'nun bizlere verdiği çalışma var... En büyük girdi maliyeti elektrik. Sayın başkan geçtiğimiz günlerde İZSU'nun camına asılan elektrik giderlerini paylaşıp açıklama yapmış. Bu doğru bir açıklama değil. Geçen yıl 337 milyon liralık elektrik maliyeti var. Geçen yıl İZSU, İBB doğru bir iş yapmış ve enerji alım ihalesine çıkmış. İlgili firmadan nerdeyse maliyetin altında enerji alımı yapmış. 1 yıllık süre içinde yapılmış tüm zamlara karşı korunaklı bir sözleşme yapmış. Ocak ayında ise ihaleye çıkılmamış. Enerji alımı yapılmamış. Ocak ayının nerdeyse 20 günü, en yüksek tarifeden 2.11 TL'den elektrik alınmış. Şu anda kendi şirketiniz ile çıktınız 300 milyon 400 milyon bizim karımız olacak dediniz. O nereye gitti? Havaya gitti herhalde... Benim anladığım kadarıyla; sizin şirketten alacağınız rakamlardan çok daha düşük rakamlarla geçen yılki enerji firmasından alacaktınız. Siz kademle değişikliği yaparak bugün içme suyuna yüzde 30 gibi zam yaptınız. Temmuz ayında yine zam yapacaksınız. Bunun dışında zammı otomatiğe bağladınız. TÜFE ya da TEFE… Bununla her ay otomatik olarak zam olacak. Geçen yıl yaptığınız doğruyu bu yıl yapamadınız. Rakamlarla kelimelerle oynayarak gerçekleri saklayamazsınız. Diğer illerde Tefe-Tüfe'ye göre dediniz. Ancak diğer illerde katı atık bedeli alınmıyor. Konuşurken bunu söylemiyorsunuz." Dedi. CHP Grubu da artan maliyetler karşısında zammın kaçınılmaz olduğunu öne sürdü. Konuşmaların ardından yapılan oylamada zamlı tarife AK Parti ve MHP'nin 'ret' oyuna karşılık CHP ve İYİ Parti'nin 'kabul' oyları ile oy çokluğuyla kabul edildi.

4'ÜNCÜ FAZ İÇİN KREDİ TALEBİNE OY BİRLİĞİ



İzmir Körfezi'nin hayata dönüşünü sağlayan Büyük Kanal Projesi kapsamında, Türkiye'nin en büyük ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinden biri olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinin kapasite artırımını planlayan İZSU Genel Müdürlüğü, 4'üncü faz inşaat çalışmaları için 26 milyon 738 bin 484,73 Euro'luk kredi kullanımını meclis gündemine getirdi. Olağanüstü meclis oturumunda görüşülen ilgili gündem maddesi komisyonlara sevk edilirken, komisyonlardan oy birliği ile gelen ilgili gündem maddesi meclis üyeleri tarafından da oy birliği ile kabul edildi.

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