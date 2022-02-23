Düzce’de feci kaza: 2 sürücüde ağır yaralandı

Düzce merkez D-655 Düzce-Zonguldak Karadeniz Bağlantı Yolu üzeri Çavuşlar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Hakan Nurten hâkimiyetindeki 34 SN 0081 plakalı otomobil, Ahmet Osmanoğlu idaresindeki 81 ABZ 454 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisi ile araçlardan biri yol ortasında bulunan refüje çıkarak ağaca çarptı. Diğeri ise yol üzerinde metrelerce savruldu. Çevrede kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adeta hurdaya dönen araçlarda bulunan ve ağır yaralanan her 2 sürücüde, olay yerine gelen ambulanslarda yapılan müdahale sonrası Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.