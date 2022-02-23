Evlat nöbetinde 35’inci buluşma

BÖLÜCÜ terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Son olarak 2 örgüt üyesi daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt üyelerinden birinin ailesinin, Diyarbakır HDP
önünde sürdürülen evlat nöbetinde yer aldığı belirtildi. Böylece bu yıl teslim olan örgüt üyesi sayısı 13'e yükseldi. Evlat nöbetinde 35'inci buluşmanın gerçekleştiğini duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak. Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek" dedi.