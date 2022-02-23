FETÖ operasyonları: 240 şüpheliye yakalama kararı

Balıkesır merkezli soruşturmada, 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 34 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 60'ı gözaltına alındı.
Ankara
'da örgütün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir
merkezli 4 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 92 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 38 şüpheli gözaltına alındı.
Burdur
'da, eğitim yapılanmasından sorumlu mahrem sorumlusu Ö.G. tutuklandı.
İzmir'in Ödemiş
ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi
'nde yaşayan H.Ç.'nin evinde çok sayıda silah ve FETÖ'ye ait yayınlar bulundu. Evde FETÖ'ye ait 64 kitap ve dergi, 48 DVD, 21 kaset, 2 kalem tabanca, bir havalı tabanca, 23 av tüfeği, 4'ü kurusıkı 14 tabanca, 3 pala, bir samuray ve bir subay kılıcı ele geçirdi. Gözaltına alınan H.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.