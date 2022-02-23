FETÖ’nün Büyükelçi Karlov suikastı davası istinaftan geçti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide, FETÖ mensubu polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suikastı gerçekleştiren ve olay yerinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altıntaş'ın "örgüt abisi" sanık Şahin Söğüt ile suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirtilen sanık Salih Yılmaz ve Ahmet Kılınçarslan, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile Karlov'u "terör amaçlı kasten öldürme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün mahrem istihbarat yapılanmasında görevli olduğu belirlenen sanık Hüseyin Kötüce ile eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", "terör amaçlı kasten öldürmeye yardım" suçundan da 15'er yıl hapse mahkum edildi.

Sanıklar Hasan Tunç, Sercan Başer, Ufuk Gül, 'Silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 7 yıl 6'şar ay, Ayşe Söğüt ve Kaan Bülbül, aynı suçtan 9'ar yıl, Hayreddin Aydınbaş ve Ramazan Yücel ise 10 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü sanık Mustafa Timur Özkan, 'Silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapisle, Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Abdulsamet Kekeç, Sefa Kurnaz ve Bilal Dereli ise beraat etti. Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ve Emrullah Uslu'nun da arasında bulunduğu firari sanıklar Hamza Sevinç, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Burak Yusmak, Murat Tokay, Şerif Ali Tekalan ve Temel Alsancak'ın dosyası ayrıldı.

İSTİNAFTAN GEÇTİ

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde karara çıkan dosya Ankara Bölge Adliyesi 19. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyayı inceleyen daire yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığını aktardı. Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, Daire kararında sanıklara yönelik ceza artırımı ve indiriminin yasal gerekçeye dayandığı belirterek Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hükmünün yerinde olduğunu aktardı. İlk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bularak, istinaf başvurusunu esastan reddeden ceza dairesi, 'Silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ramazan Yücel'in tahliyesini, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.