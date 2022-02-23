Gaz sızıntısı olan fabrikadaki işçiler tahliye edildi: 1 işçinin durumu ağır

Uşak'ta Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi 111. Cadde'de köpek maması üretimi yapan bir fabrikada, edinilen bilgiye göre 37 yaşındaki Emin K. çalıştığı esnada baygınlık geçirerek bir anda yere düştü. Emin K.'yı yerde hareketsiz gören çalışma arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Emin K. olay yerinde ilk müdahale sonrası ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fabrika işçisi Emin K.'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ, İŞÇİLER FABRİKADAN TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler fabrika içerisinde yoğun gazın olduğunu belirlerdi. Ekiplerce fabrika içerisinde bulunan yaklaşık 30 işçi açık alana tahliye edildi. Gaz sızıntısı olduğu değerlendirilen fabrikaya AFAD ekipleri geldi. AFAD görevlisi koruyucu kıyafet ve maskesini takarak fabrika içerisine girdi. Görevlinin yaptığı ölçümde fabrika içerisinde yüksek miktarda hidrojen sülfür gazının olduğu tespit edildi. Bunun üzerine AFAD ekibi fabrikayı havalandırmak için fabrikanın kapılarını açarak girişe ve çıkışa gazı tahliye etmek için fan yerleştirdi. Ekipler, içerideki hidrojen sülfür gazı fanlarla tahliye ettikten sonra gazın çıkış yerine ilişkin inceleme başlattı.