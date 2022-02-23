Güngör Arslan cinayetinde 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de uzun yıllardır gazetecilik yapan ve son olarak Ses Kocaeli internet gazetesinin imtiyaz sahibi olan Güngör Arslan (60) 19 Şubat Cumartesi günü saat 15.00 sularında İzmit Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak adresinde bulunan gazete ofisinde silahlı saldırıya uğradı. Ofisine gelen 21 yaşındaki Ramazan Özkan tarafından tabancayla göğsünden ve bacağından vurularak yaralanan Arslan, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



TESLİM OLMUŞTU

Öte yandan olayın zanlısı olduğu öğrenilen Ramazan Özkan ise olayın hemen ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Teslim olan Özkan'ın, yakalandığında "Köşe yazısına kızdım da vurdum", ardından da "Cezaevine girmek için vurdum" gibi söylemlerde bulunduğu ileri sürüldü. Evli ve 2 çocuk babası olan Arslan'ın cenazesi ise geçtiğimiz Pazar günü İzmit Fevziye Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi.



2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Arslan'ın öldürülmesi ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatan Kocaeli Polisi, olayı araştırmak için özel bir ekip kurdu. Haber yaptırma bahanesi ile Arslan'ın ofisine gelerek olayı gerçekleştiren zanlı dışında 1 kişi daha gözaltına alındı. 3 günlük gözaltı sonrası 1 gün daha ek gözaltı süresi alan polis, akşam saatlerinde Özkan ve bir kişiyi daha Kocaeli Adliyesine sevk etti.

Öte yandan olayla ilgili yeni gözaltların olduğu ve emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.