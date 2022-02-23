Kömürlük yangınında kundak şüphesi: 1 gözaltı

Olay Esenyurt'un Güzelyurt Mahallesi'nde yer alan 2133. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın kömürlük bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kömürlükten yükselen alevler nedeniyle paniğe kapılan apartman sakinleri soluğu sokakta aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alırken yangını çıkardığı öne sürülen yabancı uyruklu evsiz bir şüpheli ise mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kundakçı olduğu değerlendirilen şüpheliyi gözaltına aldı.