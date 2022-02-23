Haberler Gündem Haberleri Kömürlük yangınında kundak şüphesi: 1 gözaltı
Giriş Tarihi: 23.2.2022 22:49

Kömürlük yangınında kundak şüphesi: 1 gözaltı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kömürlük yangınında kundak şüphesi: 1 gözaltı

İstanbul Esenyurt'ta akşam saatlerinde bir apartmanın kömürlüğünde yangın çıktı. Kömürlükten yükselen alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, yangını çıkardığı değerlendirilen yabancı uyruklu bir şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay Esenyurt'un Güzelyurt Mahallesi'nde yer alan 2133. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın kömürlük bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kömürlükten yükselen alevler nedeniyle paniğe kapılan apartman sakinleri soluğu sokakta aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alırken yangını çıkardığı öne sürülen yabancı uyruklu evsiz bir şüpheli ise mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kundakçı olduğu değerlendirilen şüpheliyi gözaltına aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kömürlük yangınında kundak şüphesi: 1 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA