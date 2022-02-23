Krem ve şampuan kutularından çıktı! 385 gram...

İstanbul Emniyeti; Bayrampaşa İlçesi'ne bağlı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın içerisindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu. Taksinin içerisinde bulunan ve şüpheli davranışlar sergileyerek çantasını saklamaya çalışan A.B.'nin çantasında arama yapıldı. Yapılan aramalarda; kısmen boş olan krem kutusu ve boş olan şampuan kutusu içerisine gizlenmiş halde toplam 385 gram "Metamfetamin" isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.