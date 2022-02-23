Meteorolojinin kuvvetli sağanak yağış uyarısından sonra gözde turizm merkezi Marmaris, etkili olan yağıştan dolayı yine kabusu yaşadı. İçmeler Mahallesi sele teslim oldu. Sokaklar nehre döndü, yollar taşkınlar yüzünden trafiğe kapatıldı. Su baskınları yaşandı. Yağışı etkisiyle, yanan alanlardaki tomruk ve ağaç parçaları altyapı hatlarını tıkadı. Balçıklar denize taşındı. Marmaris'in güzelliğini taçlandıran mavi derya, yine kahverengiye büründü.

Marmaris’in mavi deryası yine kahverengiye büründü | Video