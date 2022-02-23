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Giriş Tarihi: 23.2.2022 20:52

Marmaris’in mavi deryası yine kahverengiye büründü

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Marmaris’in mavi deryası yine kahverengiye büründü

Hemen her yağışın afete dönüştüğü ve ekolojik felakete maruz kalan doğa harikası Marmaris’te, yanan tepelerden akan taşkınlar denize taşındı. Marmaris’in mavi deryası yine kahverengiye büründü.

Meteorolojinin kuvvetli sağanak yağış uyarısından sonra gözde turizm merkezi Marmaris, etkili olan yağıştan dolayı yine kabusu yaşadı. İçmeler Mahallesi sele teslim oldu. Sokaklar nehre döndü, yollar taşkınlar yüzünden trafiğe kapatıldı. Su baskınları yaşandı. Yağışı etkisiyle, yanan alanlardaki tomruk ve ağaç parçaları altyapı hatlarını tıkadı. Balçıklar denize taşındı. Marmaris'in güzelliğini taçlandıran mavi derya, yine kahverengiye büründü.

Marmaris’in mavi deryası yine kahverengiye büründü | Video

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Marmaris’in mavi deryası yine kahverengiye büründü
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