Meral Akşener’den kriz çıkartacak sözler: ’İYİ Parti olmasaydı...’ diyerek CHP’ye mesaj verdi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, "İYİ Parti olmasaydı İstanbul ve Ankara ne olacaktı? Unutanlar açısından bazen hatırlatmakta fayda oluyor" sözleriyle CHP'ye göndermede bulundu. Öte yandan; Akşener'in, muhalefet partisi liderlerinin bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısından rahatsız olarak ayrıldığı belirtilmişti.
'ARADA BİR HATIRLATMAK LAZIM'
31 Mart seçimlerindeki ittifakı hatırlatan Meral Akşener, "Bugün 31 Mart başarısı konuşuluyor. İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı? Bir şey değişti her şey değişti. Bazen hatırlatmakta fayda oluyor. Unutanlar açısından. Arada bir hatırlatmak lazım" ifadelerini kullandı.
Meral Akşener'in bu sözleri CHP'ye açık bir mesaj olarak yorumlandı. Ayrıca; CHP ve İYİ Partili isimler sık sık benzer söylemlerde bulunarak birbirini hedef alıyor. "Biz olmasaydık kazanamazdınız" çıkışlarında bulunuyor.
AKŞENER 'YUVARLAK MASA'DAN RAHATSIZ OLARAK AYRILMIŞTI
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma uğruna tavizler vermesinin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i rahatsız ettiği de konuşuluyordu. Akşener, muhalefet partisi liderlerinin bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısından rahatsız olarak ayrıldığını gizlememişti.