Meral Akşener’den kriz çıkartacak sözler: ’İYİ Parti olmasaydı...’ diyerek CHP’ye mesaj verdi!

'ARADA BİR HATIRLATMAK LAZIM'

31 Mart seçimlerindeki ittifakı hatırlatan Meral Akşener, "Bugün 31 Mart başarısı konuşuluyor. İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı? Bir şey değişti her şey değişti. Bazen hatırlatmakta fayda oluyor. Unutanlar açısından. Arada bir hatırlatmak lazım" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in bu sözleri CHP'ye açık bir mesaj olarak yorumlandı. Ayrıca; CHP ve İYİ Partili isimler sık sık benzer söylemlerde bulunarak birbirini hedef alıyor. "Biz olmasaydık kazanamazdınız" çıkışlarında bulunuyor.