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Giriş Tarihi: 24.2.2022 00:37

Otomobil ile kamyon çarpıştı, 3 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Otomobil ile kamyon çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bozova ilçesinde bulunan Polis Uygulama noktası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan otomobil aniden yola çıkınca Şanlıurfa yönüne seyir halinde olan kamyon ile çarpışarak kazaya neden oldu.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada Yusuf. K., Nureten. K., ve Aziz. S yaralandı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazaya karışan otomobil daha sonra bulunduğu yerden kaldırılırken trafik eski seyrine döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Otomobil ile kamyon çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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