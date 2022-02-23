Otomobil ile kamyon çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Kaza, Bozova
ilçesinde bulunan Polis Uygulama noktası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan otomobil aniden yola çıkınca Şanlıurfa
yönüne seyir halinde olan kamyon ile çarpışarak kazaya neden oldu.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada Yusuf
. K., Nureten. K., ve Aziz. S yaralandı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazaya karışan otomobil daha sonra bulunduğu yerden kaldırılırken trafik eski seyrine döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.