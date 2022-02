Rusya’nın kararı kabul edilemez

Başkan Erdoğan, 3 ülkeli Afrika turu kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti 'nden Senegal 'e giderken uçakta gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.(Rusya'nın Ukrayna adımına dair soruya cevaben) Şu an itibarıyla Amerika'nın açıklamaları ve özellikle bu Münih Konferansı 'ndaki gariplikler, hepsi nereye çalıştı, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih Konferansı da zaten sadece bir NATO Zirvesi olmaktan öteye geçmedi. Biz bu krizde en başından beri tansiyonun düşürülmesi için samimi bir gayret sergiledik. Krizin çözümüne ilişkin mesajlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri 'ni tanıma kararının Minsk Anlaşmaları 'na aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz.("Krizin yoğunlaşması Karadeniz 'de Türkiye 'ye tehdit olur mu?" soruna cevaben) Biz aynı zamanda Karadeniz ülkesiyiz. Karadeniz ülkesi olmamız nedeniyle birçok tedbir paketinin oluşturulması şart. Biz de bu tedbirlerimizi zaten alıyoruz, aldık. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Karadeniz ülkesi olmanın yüklediği sorumlulukları bir kenara bırakamayız. Bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz.(Faturalarda indirim ve zincir marketlerin denetlenmesine dair soruya cevaben) 210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşlarımızın lehine olacak yeni bir düzenleme üzerinde şu anda çalışılıyor. Esnaf ve sanatkârlar için de indirimli bir tarife söz konusu olabilecek. Martta uygulamaya geçmeyi planlıyoruz.Vatandaşlarımız müsterih olsun. KDV indirimlerinin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığıyla ilgili incelemeleri sıkı bir şekilde yapıyoruz. Ciddi bir denetim ve yaptırım mekanizmamız söz konusu. Serbest piyasa ekonomisinin sağladığı alanların suistimaline, vatandaşımızın aldatılmasına ve hakkının yenmesine asla müsaade etmeyiz. Tekrarı halinde cezalar artırılarak uygulanır.AFRİKAile güçlenen ilişkilerimizin olumlu yansımalarını özellikle ticaret ve yatırım rakamlarında görüyoruz. Türkiye olarak kazan-kazan anlayışıyla Afrika'nın kalkınmasına katkı sunmaya, karşılıklı ticaret hacmimizi artırarak hep beraber kazanmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Burada bütün yol güzergâhlarında gördüğümüz insanların hali bize bir sinyal veriyor. Tablo çok açık net ortada. Batı, burayla ilgili bugüne kadar herhangi olumlu bir şey yapamaz mıydı? Bunlar buraya yıllardır gelirler giderler. Acaba var mı bir destekleri? Yok.(MUHALEFETİN 6 partili yuvarlak masa buluşmasına ve Kılıçdaroğlu'nun 'Kabul edilirse aday olurum' sözlerine dair) Bunlarda bir taraftan bakanlıkların vesaire paylaşımı da başladı. Tabii bu paylaşım nereye kadar, nasıl gidecek bir de o var. Onları da tabii vatandaşımız izliyor. Masanın altında kim var, masanın etrafında kimler var şu anda bunu konuşuyorlar. Bunların önce masanın altında kimlerin olduğunu da bulmaları lazım. Dışarıda bıraktıkları bir siyasi parti var. O siyasi parti nasıl bir tavır koyacak, o da ayrı bir konu. Biz bununla fazla meşgul olmayalım; nasıl olsa milletimiz bu işi çözüyor. Kimin aday olacağı konusunda da yeter ki kararı hep birlikte kesinleştirsinler de vatandaş bunlara "Artık yetti be" demesin. Geldikleri nokta bu.BİZ 28 ŞUBAT'I ONLAR GİBİ YAŞAMADIK (Muhalefetin '28 Şubat' buluşmasına dair soruya cevaben) Biz 28 Şubatları onlar gibi yaşamadık. Biz işi tam göbeğinde yaşadık. Bu beyefendi, bazı şeyleri birbirine karıştırıyor. 15 Temmuz'da havalimanından kaçıp giderken tanklar ona nasıl yolu açtı? Tankların arasından nasıl bir koruma altında Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gittiğini herkes biliyor. On binler havalimanında toplandığı zaman oradan nasıl kaçıp gitti ve daha sonra yaptığı açıklamalarda ne dedi? "Haberim olsa ben de beklerdim" dedi. Bu adam yalancı. Haberi yokmuş; haberi olmadığı için de beklememiş ve hemen Bakırköy Belediye Başkanı'na kahve içmeye gitmiş!