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Giriş Tarihi: 23.2.2022 12:34 Son Güncelleme: 23.2.2022 12:36

Sahte kimlikle yakalanan FETÖ imamının cezası belli oldu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Sahte kimlikle yakalanan FETÖ imamının cezası belli oldu

Ankara'da sahte kimlikle yakalanan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen FETÖ’nün sözde Kayseri İl İmamı Serdal Karakurt, ‘Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ ile ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 24 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün Kayseri İl İmamlığını yapan "Akif" kod adlı Serdal Karakurt, 4 yıldır gaygubet evinde saklanıyordu. Geçen yıl 10 Ekim'de Ankara'da düzenlenen operasyonla Yenimahalle ilçesinde saklandığı evde, sahte kimlik ve örgütsel faaliyetler için topladığı yüklü miktarda parayla yakalanan Serdal Karakurt, Silahlı Terör Örgütü Kurma ve yönetme, Silahlı Terör Örgütüne üye olma, Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, Resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla hakkında dava açıldı.

24 YIL 9 AY CEZA

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Karakurt, hakkındaki iddiaları reddetti. Kararını açıklayan mahkeme Karakurt'a 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 19 yıl 6 ay, 'Resmi belgede sahtecilikten' ise 5 yıl 3 ay olmak üzere toplam 24 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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Sahte kimlikle yakalanan FETÖ imamının cezası belli oldu
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