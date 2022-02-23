SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği! Afrika ziyaretini yarıda kesti! NATO Liderler Zirvesi’ne katılacak...

BAŞKAN ERDOĞAN: RUSYA'NIN KARARI KABUL EDİLEMEZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'e ziyareti öncesi uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, Rusya Ukrayna krizini ele almış, Rusya'nın kararının kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Amerika'nın açıklamaları ve Münih Konferansı'ndaki gariplikler, hepsi nereye çalıştı, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih Konferansı da zaten sadece bir NATO Zirvesi olmaktan öteye geçmedi. Biz bu krizde en başından beri tansiyonun düşürülmesi için samimi bir gayret sergiledik. Krizin çözümüne ilişkin mesajlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz.