Son dönemde Avrupa’da artan İslamafobi ve Irkçı Saldırıları Sabah’a Anlattılar: Müslüman kesime sürekli baskı var



Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'nin Ayrımcılıkla Mücadele Bürosu Müdürü Dr. Zekeriya Altuğ



SİYASİLER VE MEDYA TARAFINDAN BASKI YAPILIYOR

Avukat İsmail Yalçın da, Danimarka'da siyasiler ve medya tarafından Müslüman kesime baskı yapıldığını belirterek, "Danimarka'da polis nefret suçları ve ayrımcılık suçları adı altında araştırma yapıyor. Polisin takip ettiği süreçte son 5 yılda artış var. Halk düzeyinde komşu ilişkileri iyi ancak parti liderleri Müslümanlara karşı siyaset yürütüyor. Mesela Milli Eğitim tarafından Hazreti Muhammedin tasnif edilmeyen resimlerinin kitaplara basılması isteniyor" ifadelerini kullandı.

HELAL KESİM YASAĞI UYGULANIYOR

Yalçın, açılan davalar hakkında, "Davalar bireysel olarak ele alınıyor. Irkçı saldırılar olarak değerlendirilmiyor, 'Müslümanlara ayrımcılık söz konusu değildir' diyorlar bu da büyük bir sorun teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim yakan parti lideri çıktı. Aşırı sağcı bir parti kurdu neyse ki seçimleri kazanamadı. Bunun dışında son zamanlarda helal kesim yasağı geldi. Meclis düzeyinde 2014'te başlatılan bir sünnet yasağı var. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Müslüman hakimlere başörtü giymeme yasağı geldi. Danimarka'da başörtülü hakim yok ama olmasının önünü kesmek amaçlı yapıldı. Pasaport alırken seremoni yapılıyor ve el sıkmak zorunlu tutuluyor. 'Pasaport aldıysanız benim elimi sıkmak zorundasınız' şeklinde bir baskı var. Bu çok yanlış özellikle kadınlar el sıkmak istemiyor" değerlendirmesinde bulundu.



SALDIRILARDA YÜZDE 250 ARTIŞ VAR

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren de önceki gün yapılan tanıtım toplantısının sunumunda "Batı'da aşırı sağcı terör saldırılarında son 5 yılda yüzde 250 artış görülüyor. Aşırı sağın hedefinde herkesten çok Müslümanlar var ve maalesef tüm bu saldırıların yüzde 60'ı örgüt bağlantısı olmayan yalnız kurtlara mal ediliyor. Avrupa'da 2020'de Türk vatandaşlarını hedef alan 389 saldırının yarısından fazlasının Almanya'da gerçekleşti. Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkede her gün 2 İslam düşmanı saldırı yaşanıyor" demişti.