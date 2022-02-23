Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisinden Ukrayna konusunda "BM ilkelerinin korunması" çağrısı

Sinirlioğlu, Ukrayna'nın BM'nin uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü her zaman desteklediklerini, bunun yasal ve ahlaki bir yükümlülük olduğunu vurguladı.

Ukrayna konusunda küresel toplumun, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik yeni bir tehditle karşı karşıya olduğuna işaret eden Sinirlioğlu, şöyle devam etti:

"Hata yapmayalım, hepimizin uluslararası hukuka dayalı kurallara ihtiyacı var. Yasallığı savunmak, üye devletler olarak bizim görevimizdir. Çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesini sağlamak bizim yükümlülüğümüzdür. BM'nin kuruluş ilkelerinin korunduğundan emin olmalıyız. Kendimizi savaşın belasından kurtarmanın tek yolu bu."