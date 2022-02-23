Uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Nusaybin ile Beyazsu arasındaki dağlık bölgede otlatılan keçilerden biri kayalıklardan uçurum kenarına indi. Geri dönemeyen keçisini gören çoban bir süre keçisini kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çoban keçisinin kurtarılması için 112 Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerine haber verdi.



Haber verilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, beline bağladığı iple uçurumdan keçinin yanına indi. Ekipler, keçiyi ipe bağlayarak yukarı çekerek kurtardı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla Keçisinin kurtarılmasına sevinen çoban ekiplere teşekkür etti.