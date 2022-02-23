Yangınzedelere 195 milyon lira yardım yapıldı

Antalya Valiliği yaptığı yazılı açıklamada Manavgat, Alanya, Akseki, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerimizde 28 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarının neden olduğu tarımsal zararların karşılanması için Cumhurbaşkanlığından aktarılan toplam 195 milyon 745 bin 738 lira yardım ödeneğinin 6 bin 521 afetzede çiftçiye dağıtıldığını açıkladı. Ödemelerin 2 seferde yapılacak şekilde listelendiğini belirten valilik, "İlk yardım ödemesi 03 Kasım 2021 tarihinde çiftçilerimize 24 milyon 686 bin 967 lira olarak ödenmiştir" denildi.

HESAPLARA AKTARILDI

Antalya Valiliği ikinci yardım ödemesinin 16 Şubat 2022 tarihinde kendi hesaplarına teslim edildiğini kaydetti. İkinci yardım ödemesinin valilik hesabında bulunan 171 milyon 058 bin 771 lira olarak bugün hesaplara aktarılması ile yapıldığını belirtilerek "Yangında canlı hayvan zararı gören hayvancılık işletmeleri için Tarım ve Orman Bakanlığımız ORKÖY Projesi kapsamında 6 milyon936 milyon 100 lira ödeme yapmıştır" açıklamasını yaptı. Valilik ayrıca orman yangınında Manavgat İlçesinden 763 afetzedenin tarımsal alet ekipman zararı 9 milyon 739 bin .650lira olarak Kızılay tarafından ödendiğine kaydetti.

400 BİN MEYVEFİDANI DAĞITILDI

Antalya valiliği ayrıca İl - İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine ayni olarak çiftçilere yem, saman, sulama anahat borusu, damla sulama borusu, çadır, branda, yemlik, suluk, süt sağım makinesi, küçükbaş hayvan, büyükbaş hayvan, arı kovanı verildiğini bildirdi. Bunun yanında çiftçilere 400 bin meyve fidanı yaklaşık 18,1 milyon TL tutarında yardım dağıtıma vurgu yaptı. Valilik ayrıca "Sivil toplum kuruluşları tarafından Manavgat ilçesine verilen, toplam 734 bin 150 lira değerinde anahat borusu ve damla sulama borusunun afetzede çiftçilere ayni olarak dağıtımı devam etmektedir" dedi.