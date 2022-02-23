Zabıta Müdürleri Koordinasyon toplantısı yapıldı

Eyyübiye Belediyesinin ev sahipliğinde öğretmenevinde yapılan toplantıya Zabıta Daire Başkanı Hasan Atmaca
ile ilçe zabıta müdürleri katıldı. Konuşmasında toplantıya Eyyübiye Belediyesinin ev sahipliği yapmasından dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş
'a teşekkür eden Zabıta Daire Başkanı Hasan Atmaca, zabıta müdürleri koordinasyon toplantısını düzenlemelerindeki amaçlarının Zabıta Daire Başkanlığı ile İlçe Zabıta Müdürlüklerinin uyum içerisinde olmasının yanı sıra sorunların çözümünü el birliği ile sağlamak olduğunu söyledi.
Uyumlu çalışmanın olduğu yerde yaşamında, düzeninde sağlıklı olacağını belirten Zabıta Daire Başkanı Hasan Atmaca, "Birlik beraberlik içerisinde olursak halkın güvenini, sevgini kazanmış oluruz. Bu toplantılarla sorunlara çözümler üreterek vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmaya çalışmış olacağız. Şanlıurfa
13 ilçesi ile hem coğrafi bakımdan hem nüfus hem de tarih kültür ve gastronomisiyle Türkiye'nin ve Dünyanın en önemli kentlerinden biridir" dedi.
Toplantıya ev sahipliği yapan Eyyübiye Belediyesi
Zabıta Müdürü Feyyaz Çelik ise konuşmasında bu tür toplantıların ilçeler ile Büyükşehirin birlik beraberlik içerisinde hareket etmesine vesile olacağını, kaynaşmanın yanı sıra iş verimliliğini arttıracağını söyledi.
Konuşmaların ardından ilçelerdeki sorunlar ele alındı. Zabıta hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için ilçelerde Büyükşehir ile İlçe Belediyelerinin ortak denetim yapması kararlaştırıldı.