AK Parti’den teşkilatlara akademik eğitim!

Dünya ölçeğinde bu denli yaygın ve sistematik bir siyasi parti eğitim programı gerçekleşmediğinin altını çizen AK Parti AR-GE ve Eğitim'den sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Şen; "Türkiye'nin 81 ilinde yaklaşık 93 bin teşkilat mensubuna 3 ay süren eğitimler verdik. Eğitimler, alanında uzman ve kamuoyunun da çok iyi tanıdığı isimler tarafından verildi. AK Parti ailesi olarak geçtiğimiz 3 ay içerisinde Türkiye'nin her köşesinde adı eğitim de olsa bir araya gelmenin ve Cumhurbaşkanımızın sürekli ifade ettiği üzere bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın sevincini yaşadık" dedi.

AK GENÇLİK 2023 E HAZIR

Bazı kesimlerin gençleri Z kuşağı adı altında dar bir kalıba sokmaya çalışıldığını ve gençleri yanlış okuduklarını aktaran Gençlik kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, "Biz girdiğimiz tüm seçimlerden birinci çıkan partiyiz ve en büyük desteği gençlerden aldık. 2023 te gençlerin partisi AK Parti lideri de Recep Tayyip Erdoğan olacak. Gençlerin üzerinden manipülasyon yapılarına asla izin vermeyeceğiz. Gençler apolitik diyenlere katılmıyorum en güzel dersi 15 Temmuz gecesi gençler liderine ve ülkesine sahip çıkarak gösterdi. AK gençler olarak 2023 ü çok önemli buluyoruz. Mahalle bizim gençlik bizim lise üniveriste teşkilatları ile yoğun bir çalışma yapacağız" ifadelerini kullandı.

İDDİASI OLAN SİYASETÇİ SORUNLARDAN KORKMAZ

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, "AK Parti aynı zamanda bir kadın hareketidir. Kurulduğumuz günden itibaren kadınların sorunlarını biliyor ve sorunları çözmek için 20 yıldır çeşitli uygulamalar yaptık.

Siz teşkilat akademisi üyeleri arkadaşlarım sorunlardan korkmayın sorunlar varlık nedenimiz. Siyasetin varlık nedeni sorunlardır. İnsanın olduğu her yerde sorun olur. İddiası olan siyasetçi sorunlardan korkmaz sorunlara çözüm üretir. 2023 seçimlerine birlikte güçlenerek beraber çalışmalıyız" diye konuştu.