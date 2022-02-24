Antalya’da komşu kavgası cinayet ile bitti: Baba öldü, oğlu yaralandı

Korkunç olayın ardından S.M ve H.M. gözaltına alındı. Olay, bugün saat 15.30 sularında Atatürk Mahallesi Kır Sokak üzerinde bulunan müstakil evin önünde yaşandı. Uzun süredir aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri Mevlüt Eren ve oğlu Saadettin Eren ile komşusu S.M ve H.M. ev önünde karşı karşıya geldi.

TÜFEKLE SALDIRDI

Husumetli iki aile arasındaki çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında elindeki pompalı tüfeği ateşleyen S.M., baba Mevlüt Eren'i kalbinden, Sadettin Eren'i ise bacağından yaraladı. Mevlüt Eren olay yerinde o anda hayatını kaybederken oğlu ise kendi imkânlarıyla hastaneye gitti. Yaşanan korkunç cinayet ve yaralama olayının ardından Mevlüt Eren'in eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri cinayette adı karışan S.M.'yi suç aleti pompalı tüfekle birlikte gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. . Ekip otosuna bindiği sırada S.M.'nin "Ben yaptım, ben vurdum" sözleri ise dikkat çekerken, Mevlüt Eren'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.