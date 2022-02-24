Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"TUTUMUMUZ NET. ÇATIŞMAYA KARŞIYIZ"

Tutumumuz gayet net, açıklamalarımızı yaptık birazdan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşeceğim. Ukrayna'daki vatandaşlarımızın durumunu takip ediyoruz. Yarın 8. maddenin işletilmesiyle ilgili karar alınacak.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili flaş açıklama | Video

"VATANDAŞLARIMIZ PANİK YAPMAZSIN TÜM HAZIRLIKLAR YAPILDI"

Tahliye için gereken hazırlıklar Şubat ayında yapıldı. Karadan tahliye seçeneğimiz var.

Vatandaşlarımızı kara yoluyla tahliye edeceğiz. Vatandaşlarımız panik yapmasın, tüm hazırlıklar yapıldı.

Yarın 8. maddenin işletilmesine dair karar açıklanacak.

Hava sahası açılırsa hava, olmazsa deniz yoluyla vatandaşlarımızı getireceğiz.

Biz mazlumların yanında olan bir ülke olduk. Biz Ukraynalıları da yalnız ve çaresiz bırakmayız..