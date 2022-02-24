Bingöl’de el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen arazi aramasında Bölücü terör örgütüne ait (EYP) El yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 23 Şubat 2022 tarihinde Bingöl İli Genç İlçesi kırsalında icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette 1 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 40 kilogram amonyum nitrat patlayıcı madde, 2 adet elektrikli fünye, 50 gram C4 plastik patlayıcı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) düzeneği operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir." denildi.