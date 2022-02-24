Dünyanın gözü bu zirvede

RUSYA-Ukrayna
krizinin barışçıl yollarla çözümü için diplomasi trafiği bütün yoğunluğuyla sürerken, Türkiye'nin ortaya koyduğu kararlılık başta ABD
ve Ukrayna olmak üzere pek çok ülkeden takdir gördü. Başkan Erdoğan, bugün de çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi
'ndeki hitabında Türkiye'nin tutumunu gözler önüne serecek. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin başından bu yana tarafları sağduyuya davet eden ve arabuluculuk yapabileceğini dile getiren Türkiye, Putin'in kararını tanımadığını ifade etti. Erdoğan, Volodimir Zelenski
ile telefon görüşmesinde de sorunun çözümü için uluslararası alanda diplomasinin tüm imkânlarından yararlanılması gerektiğini vurguladı.