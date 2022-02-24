Ekrem İmamoğlu personel zammını veto etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti ve MHP grupları tarafından mecliste oyçokluğu ile kabul edilen yüzde 50 personel zammını veto ettiği öğrenildi. İETT Genel Müdürlüğü, KÜLTÜR A.Ş, İSTON A.Ş, İSFALT A.Ş, İSBAK A.Ş. ve İSPARK A.Ş'de çalışan personele Toplu İş Sözleşmesi yapılana kadar geçerli olacak ve sözleşme yapıldığında baz alınacak yüzde 50 zammın veto edilmesiyle teklifin tekrar meclis gündemine alınacağı ve ısrar karar olarak geçmesi bekleniyor.



İBB meclisinin 16 Şubat'ta gerçekleşen 3'üncü oturumunda AK Parti Grubu tarafından, "İBB personellerinin toplu iş sözleşmeleri yapılana kadar hak kaybı yaşamamaları için personellere en az yüzde 50 zam yapılması teklifi" meclis gündeminde karara bağlanmıştı.



Söz konusu teklif CHP ve İYİ Parti grupları tarafından reddedilirken, AK Parti ve MHP'nin kararıyla meclisten oyçokluğu ile geçmişti.



'HANİ SİZ İŞÇİNİN, EMEĞİN YANINDAYDINIZ'



CHP ve İYİ Parti'nin, İETT Genel Müdürlüğü, KÜLTÜR A.Ş, İSTON A.Ş, İSFALT A.Ş, İSBAK A.Ş. ve İSPARK A.Ş'de çalışan personele Toplu İş Sözleşmesi yapılana kadar geçerli olacak ve sözleşme yapıldığında baz alınacak yüzde 50 zammı reddetmeleri ve AK Parti ile MHP'nin oyları ile kabul edilmesi üzerine söz alan Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar teklifi reddeden CHP ve İYİ Parti üyelerine tepki göstermişti. Kaynar, "Sosyal demokratların içine düştüğü hali görüyor musunuz? İşçiye yüzde 50 zammı nasıl teklif edersiniz diye feveran ediyorlar. Hani siz işçinin, emeğin yanındaydınız" demişti.

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