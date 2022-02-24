Erdoğan Ailesi’ne deniz altından kart gönderdi

MİLLİ dalgıç Şahika Ercümen
, Malezya
'nın Sabah
eyaletinde yaptığı dalışta 20 metre derinlikte bulunan posta kutusundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan
'a kartpostal gönderdi. Ercümen, Emine Erdoğan'ın yürüttüğü Sıfır Atık Mavi Temsilcisi
ve BM Su Altı Savunucusu
olarak okyanusların korunması konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediğini belirterek, "Bir tek evimiz var, ona sahip çıkmalıyız. İklim kriziyle mücadelede, dünyamızın akciğerleri olan denizlerin korunması çok önemli" dedi. Dalgıçların karpostalları vakumlayarak bıraktıkları Mataking posta kutusu, haftada iki kez boşaltılıyor.