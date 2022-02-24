Haberler Gündem Haberleri Erdoğan Ailesi’ne deniz altından kart gönderdi
Giriş Tarihi: 24.2.2022

Erdoğan Ailesi’ne deniz altından kart gönderdi

Erdoğan Ailesi’ne deniz altından kart gönderdi
MİLLİ dalgıç Şahika Ercümen, Malezya'nın Sabah eyaletinde yaptığı dalışta 20 metre derinlikte bulunan posta kutusundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a kartpostal gönderdi. Ercümen, Emine Erdoğan'ın yürüttüğü Sıfır Atık Mavi Temsilcisi ve BM Su Altı Savunucusu olarak okyanusların korunması konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediğini belirterek, "Bir tek evimiz var, ona sahip çıkmalıyız. İklim kriziyle mücadelede, dünyamızın akciğerleri olan denizlerin korunması çok önemli" dedi. Dalgıçların karpostalları vakumlayarak bıraktıkları Mataking posta kutusu, haftada iki kez boşaltılıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan Ailesi’ne deniz altından kart gönderdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA