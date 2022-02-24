Gaziler’den, 'Şehitlik Gazilik Onuru" konferansı

Haliliye Fevzi Çakmak Ortaokul'unda gerçekleştirilen konferansta Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Terörle Mücadele Gazisi Mehmet Yavuz, öğrencilere şehitlik ve gazilik kavramlarına ilişkin bilgiler verirken 15 Temmuz Gazisi Ramazan Nerede ise 15 gecesi yaşadıklarını şöyle anlatırken, "Allah öyle bir güç verdi ki elimizde silah olmamasına rağmen yine de vatanımızı hainlere karşı savunarak başarılı olduk. Bizler hepimiz 15 Temmuzu unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Konferansa Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, 15 Temmuz Gazisi Ramazan Nerede Fevzi Çakmak Ortaokul Müdürü Mehmet Akbaş misafir okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Konferansın ardından Okul Müdürü Mehmet Akbaş tarafından Başkan Yavuz'a ve 15 Temmuz Gazisi Ramazan Nerede'ye plaket verdi.