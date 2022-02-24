Hazine arazilerini rüşvet karşılığı tahsis edenlere dava! "Emmi gel senin yerin mera, anlaşalım"

Ankara'nın Haymana ilçesinde bazı kamu görevlileri tarafından satışa çıkarılması mümkün olmayan devletin mera arazilerinin vasıfları değiştirilerek satıldığı bilgisi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçmişti. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takiple kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 30 kişinin faaliyetleri adım adım izlenmişti. İnceleme sonucunda Haymana'daki 10 köyde yer alan arazileri almak isteyen kişilerin Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunduğu, kamu görevlileri İhsan Günay, Musa Kaygısız, ve Bayram Kaynak'ın 2 bin 500 lira rüşvet karşılığında satışı mümkün olmayan mera arazilerinin niteliğini sahte belgelerle tapu kadastro sisteminde değiştirdikleri belirlenmişti. Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Haymana Milli Emlak Şefliği ve Tapu Kadastro Müdürlüğünde çalışan memurlar hakkında usulsüz satış yaptıklarına ilişkin olarak Haymana Kaymakamlığı ve Ankara Valiliği tarafından soruşturma izni verilmesinin ardından şüpheliler hakkında idari soruşturma başlatılarak açığa alındı.

30 KİŞİYE DAVA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Haymana Milli Emlak Şefi Bayram Kaynak, Haymanada Kadastro biriminde görevli Musa Kaygısız ve İhsan Günay'ın da bulunduğu 12 şüpheli hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Rüşvet, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık' suçlarından ve rüşvet suçundan 46 yıla kadar, 18 kişiye ise 'Rüşvet' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

"EMMİ SENİN YERİN MERA GEL ANLAŞALIM"

İddianamede, Kaygısız, Günay ve Kaynak'ın, arsa sahiplerini yanlarına çağırarak "Emmi bak senin yerin mera, gel anlaşalım ve senin yerini hazineye çevirelim, havadan 70 yer sahibi ol" ile "Bak dayı senin burada tapun falan yok, seni buradan çıkartırız, en iyisi gel anlaşalım, sana bu merayı hazine yapıp satalım" gibi ifadelerle dolandırıcılık ve usulüz satış yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.

RÜŞVET PARALARININ DAĞITIMINDA ANLAŞMAZLIĞA DÜŞMÜŞLER

Soruşturma kapsamında Haymana Milli Emlak Şefi Bayram Kaynak, İhsan Günay ve Musa Kaygısız ile birlikte 30 şüphelinin 2 ay boyunca telefonları dinlendi. TAPE kayıtlarının yer aldığı iddianamede Kaygısız'ın Günay ile birlikte, mera arazilerinin usulsüz olarak hak sahibi olmayan şahıslara tahsisi konusunda çalışma yaptıkları, mera arazilerine ait evraklar üzerinde değişiklik yaparak hak sahibi olmayan şahıslar adına bu arazilerin tescilini yaptıkları belirtildi. Haymana Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde görevli Musa Kaygısız ile İhsan Günay'ın hazırladıkları belgeleri ilgili yerlere götürülmesini sağladıkları ve Bayram K.'nın söz konusu belgeleri onaylayarak hak sahibi olmayan kişilere usulsüz şekilde arsa tapuladıkları ve hazine arazilerinin tahsisini sağladıkları ifade edildi. İddianamede, bu belgeleri hazırlarken evraka ilişkin e-ödeme belgelerini sistemden alıp, belgeyi sistemden geri silerek katsayı ödemelerinin hesaplandığı formülleri değiştirmek suretiyle tutarları kendi istedikleri gibi ayarladıkları kaydedilirken, tüm bu işlemler karşılığında rüşvet aldıkları ve aralarında paylaştıkları hatta aralarında paranın paylaşımı konusunda anlaşmazlığa düştükleri, aldıkları rüşvet parasının bir kısmını da yaptırdıkları işler karşılığında işlem yaptırdıkları kişilere verdikleri aktarıldı.

'SİNİRLENDİĞİM İÇİN RÜŞVET DEDİM'

Musa Kaygısız iddianamede yer alan TAPE kayıtlarına ilişkin verdiği ifadesinde, "Tapu Müdürlüğünde harita firmalarının ve belediyenin dosyaları 3 aydır bekliyordu. Müdür E.U.'dan bu dosyaların yapılmasını Yusuf Biner ile rica ettik. Yusuf Biner belediyede imar işlerinde çalışıyordu. Müdür E.U. bize şakayla karışık belediye bize hiç yardımcı olmuyor, kaydırmaz halımız yok, eksiklerimiz çok bu eksikliklerin giderilirse sevineceğini söyledi. Yusuf Biner bu eksiklikleri gidereceğini söyledi. Yusuf Biner'den bin TL, haritacılık yapan Y.Y.'den 3 bin TL para aldım. Geri kalanı da ben tamamladım. Sonra bu parayı müdüre verdim. Müdür de binanın kaydırmaz halısı başta olmak üzere binanın eksikliklerini giderdi. Sinirlendiğim için rüşvet kelimesini kullanmıştım. Zaman zaman özel haritacıların yaptıkları ölçümler bizdeki verilerle örtüşmez. Bu kapsamda düzeltme yapmalarını isteriz. Bu düzeltmeleri kendimiz de yaparız, aslında bu iş tamamen bizim görevimizdir ancak kolaylık olması için harita firmalarına bunları hazırlatırız. Yusuf Biner ikrar dosyasını bir an önce bitirmem için bana 'bir şeyler koparacağım yani hiç yoktan aylık masrafın çıksın anasını satıyım' demiştir ancak ben bu şahıstan bir şey almadım. Bu şahıs dosyasını hızlandırmak için böyle şeyler söylemiştir. Harçlarda ise ben istediğim gibi oynama yapabilirim. Bu şahıs harcı yüksek göstermemi istiyordu. Benim bu işten bir kazancım yoktur ancak Yusuf bu dosyayı halledersem bana 300-500 TL vereceğini söyledi ancak almadım "dedi.

'SEN SESİNİ ÇIKARTMA'

İhsan Günay ise ifadesinde, "Dışardan serbest olarak harita Teknikerliği yapan Suat Yaşar ile 2013 yılı başlarında iş yerime geldiğinde tanıştık. Birkaç görüşmeden sonra kendisinin Haymana ilçesinde birçok araziye tescil işlemi yaptığını, bunlardan bazılarının mera alanı olduğunu fakat hazine arazisiymiş gibi bunların hepsini özellikle Gölbaşı Kadastro da çalışan ve onaylama yetkisi olan Can Bozdemir ve zaman zaman da Serdar Olgun isimli mühendislere onaylattırdığını gördüm. Suat Yaşar'ı bu arazilerin mera olduğunu, hazine arazisi olmadığı kanunsuz işlem yaptıklarını söyledim. O da bana 'Sen sesini çıkartma, şu an da Haymana'da yenileme çalışmaları var o zaman hepsi düzelecek" dedi. Benim bildiğim Haymana Eskikışla, Kızılkoyunlu ve Aktepe Köylerinde birçok merayı hazine arazisi gibi gösterdiklerini biliyorum. Suat Yaşar'ın bu işlemler karşılığında dosya başı 2 bin lira aldığını keşif yapmaya gittiğim köylülerden birçok defa duydum" diye konuştu.