Hazırgiyim ihracatının yıldızları ödüllerini aldı

Ödül almaya hak kazanan firmaların geçen sene 69 iken bu sene 77 firmaya ödül verdiklerinin altını çizen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Nisan ayında yapılacak ihracatçı birlikleri seçimlerini hatırlattı. Sertbaş, "Birliğimizin Genel Kurul'u 7 Nisan'da yapılacak. Teması dünyadaki dönüşümün merkezindeki kavram "contact-less/temassız" olan EİB 16'ıncı Moda Tasarım Yarışmamızın finalini de 23 Mart'da gerçekleştireceğiz. Hazırgiyimde dönüşüm için sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve eğitim gündemimizde ilk sırada" dedi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise hazırgiyim ve tekstil sektörlerinin 2021 yılında Türkiye genelinde yüzde 24 artışla toplamda 30,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Eskinazi, "Ege Bölgesi'nden ise 2021 yılında yüzde 21 artışla 1,8 milyar dolar ihracatımız var. İhracatın yıldızlarının daha da artması, istihdamın artırılması, 2022 yılında iki sektörde Bölgemizden yapılan ihracatta 2 milyar doları geçmemiz için ihracatçılarımızın desteklenmesi gerekiyor" diye konuştu.



3 FİRMAYA PLATİN ÖDÜLÜ





3 firma platin, 9 firma altın, 29 firma gümüş, 36 firma bronz kategoride ödül aldı. Geçen sene ödül alan 69 firmanın EHKİB toplam ihracatından aldığı pay yüzde 73'ken bu sene ödül alan 77 firmanın EHKİB toplam ihracatından aldığı pay yüzde 77,4'e yükseldi.

2 milyon dolar üzeri bronz, 5 milyon dolar üzeri gümüş, 20 milyon dolar üzeri altın, 100 milyon dolar üzeri platin ödülü aldı. Geçen sene platin ödülü alan firma sayısı 2 iken, bu sene 3'e, altın kategoride ödül alan firma sayısı ise 8'den 9'a yükseldi.

Gümüş kategoride ödül alan firma sayısı ise 25'ten 29'a yükseldi.