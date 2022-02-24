İstanbul’daki Ukraynalılar’dan Rusya’ya işgal tepkisi

Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'ya saldırısı İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar tarafından Protesto edildi. Rusya nın Ukraynaya askeri operasyon u sonucu bir çok insanın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirten Ukraynalılar Taksim İstiklal Caddesinde bulunan İstanbul Rusya Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Polis toplanan protestocu Ukraynalıların Konsolosluk binasına yaklaşmasına izin vermedi. Konsolosluk çevresinde güvenlik önlemi alındı. Polisin aldığı güvenlik önlemleri karşısında Konsolosluğun hemen karşısındaki Gönül sokak içerisinde toplanan yaklaşık 100 kişilik protostocular ellerinde döviz ve bayraklarla Putin'in Ukrayna işgalinden vazgeçmesini Türkiye'nin Ukraynaya yardım etmesini istediler. Basına açıklamada bulunan Ukraynalı protestocular. Sabah saatlerinde insanlar uykudayken Rusya'nın Ukraynayı işgale başlayıp bombaları patlattığını ve bir çok insanın hayatını kaybedip yaralandığını Ukrayna topraklarında savaş istemediklerini Ukraynada kalan yakınlarının hayatlarından endişe duyduklarını söylediler.

Ukraynalı protestocular Rusyanın Ukrayna işgalinden vazgeçene kadar Rusya konsolosluğu önünde protestolarını devam ettireceklerini söylediler.