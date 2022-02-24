İşten çıkartılan personel CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'den çıkarılan 3 işçi ve kendilerine destek veren bir grup sendikalı çalışan, eylem yaptı.

DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikasına (BTO-Sen) üye bir grup, 3 işçinin maaşlarında istedikleri oranda zam yapılmayarak çıkarılmasını, iş bırakarak protesto etti. Bir süre yürüyüş yaparak tepki gösteren işçiler, daha sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı. İşçiler, çıkarılan arkadaşlarının geri alınması ve maaşlarına istedikleri oranda zam yapılması için yöneticilerle görüşme talebinde bulundu.

İşten çıkartılan Murat Güney, "Ağaç A.Ş. Yenikapı şantiyesinde çalışmaktaydım. Bugün iş akdimiz feshedildi. Genelde sendika çalışmamız vardı ondan dolayı işten çıkarıldık. Bunu bize direkt olarak söylemediler saha mühendisi geldi ve 'Beni tehdit ettiler, üstüme yürüdüler' diyerek iftira attı. Ama biz öyle bir şey yapmadık. Ağaç A.Ş'den çağırdılar ve disiplin kuruluna sevk ettiler. Bizim savunmamızı umursamayıp şantiye mühendisinin yazdığı dilekçeyi dikkate aldılar. Dolayısıyla bizim iş akdimiz feshedildi. Ancak bu durum bizim işimizi bıraktığımız anlamına gelmiyor. Direniyoruz ve arkadaşlarımız bizim yanımızda. Burada kendi hakkımızı da arkadaşlarımızın hakkını da savunacağız. Gereken yerlere bildirim gerektiği yerde de hukuki mücadele yapacağız. O arkadaşlarımızın işlerine son verilmesin diye de buradayız. Hakkımızı direne direne savunacağız. Hakkımızı alana kadar da direneceğiz. Partiye ve milletvekillerine gittik ancak bizimle kimse ilgilenmeyince bu yola başvurduk" dedi.