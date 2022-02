Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, merkez Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesinde, sahte alkol imalatı yapılan bir işyeri tespit etti. M.Y adlı kişiye at olduğu belirlenen imalathaneye baskın yapan ekipler, 350 litre sahte alkol, 5 şişe sahte viski, 5 şişe sahte votka ve 5 litre de etil alkol ele geçirdi.ürettiği sahte içkileri piyasaya sürdüğü öğrenilen M.Y gözaltına alınırken, sahte alkollere ise el konuldu.