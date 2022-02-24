Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya’ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü

Dinçer yaptığı paylaşımların devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi gelelim 2021 ve 2022 yılındaki enerji piyasalarında Rusya'ya yüzde kaç bağlı olduğumuza: 2019 ve sonrası hem yerli enerji kaynaklarındaki üretim kapasitemiz çok arttı hem de diğer ülkelerle olan yeni enerji anlaşmaları yaparak Rusya'ya daha da az bağlı olduk.

"2021'DE RUSYA'YA OLAN ENERJİ BAĞLILIĞIMIZ ORTALAMA %15 GERİLEMİŞTİR"

HES projeleri ve diğer enerji projeleri ile beraber 2021 yılında Rusya'ya olan enerji bağımlığımız ortalama %15'e kadar gerilemiştir hatta her yıl yeni projelerle bu oran çok daha azalıp yerli enerji kaynaklarımızı kullanacağız."