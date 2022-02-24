Muhalefetin Doku provokasyonuna Soylu’dan tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Tunceli
'de 2020'den beri kayıp olan 21 yaşındaki Gülistan Doku'ya ilişkin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
'ın provokatif konuşmalarına sert tepki gösterdi. Doku'yu arama çalışmalarını detayıyla Soylu, "Gerçeklikten ve hakkaniyetten uzak değerlendirmeler, ölüm üzerinden yaptıkları istismar, siyasi rant adına siyaset sorumluluğundan ve insani değerlerden ne denli uzaklaşıldığının; ilgili tüm birimleriyle yapılması gereken ne varsa yapan devletimize karşı bitmeyen bir öç alma duygusunun açık bir tezahürüdür" dedi.