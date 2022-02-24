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Giriş Tarihi: 24.2.2022 17:21

PKK’da çözülmeler devam ediyor: 3 PKK’lı teslim oldu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK’da çözülmeler devam ediyor: 3 PKK’lı teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. PKK, Eren operasyonları ile ağır darbe alırken, terör örgütünün gerçek yüzünü gören terör örgütü mensupları kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. Son olarak 3 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim olması ile birlikte 2022 yılında teslim olan  örgüt mensubu sayısı 16’a yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Eren Operasyonları ile PKK'a ağır darbe vurulurken bir yanda da ikna çalışmalarıyla terör örgütünün gerçek yüzünü görerek kaçan kişiler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'NIN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖREN KAÇIYOR

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'a yükseldi.

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PKK’da çözülmeler devam ediyor: 3 PKK’lı teslim oldu
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