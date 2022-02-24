SABAH yazdı zeytinlik kurtuldu

Balıkesir
'in temiz havası, bol oksijeni ve dünyaya ün salan zeytinlikleriyle ünlü Edremit Körfezi
'nde SABAH'ın duyarlı haberciliği sayesinde bir çevre katliamından dönüldü. CHP'li Burhaniye
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler
, içerisinde 178 adet zeytin ağacının bulunduğu 24 bin metrekare arazide AVM inşaatı yapılması için ihale yapmış ve şarkıcı İbrahim Tatlıses
'in sahibi olduğu şirket ihaleyi almıştı. SABAH, zeytinliğin yok olmasına yol açacak olan projeyi gündeme taşıdı. 24 bin metrekarelik zeytinliğin talan edileceği ile ilgili haberin ardından vatandaşlar ve çevre dernekleri, zeytin ağaçlarıyla dolu arazinin AVM inşası için ihaleye verilmesine büyük tepki göstermişti.
GERİ ADIM ATTI
CHP'li Başkan Yardımcısı Murat Yazgan
'ın da istifasına neden olan olayın ardından Burhaniye Belediyesi
, gelen tepkiler karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Belediye Başkanı Deveciler, yaptığı yazılı basın açıklaması ile ihalenin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, yeterli rekabet ortamının oluşmadığına değinilerek, "Belediyemizce 23 yıllık kullanım hakkı tesis edilerek yapımı ve işletmesine ait ihalesi yapılan AVM sözleşmesi; idaremizce yeterli rekabet ortamı oluşmadığının değerlendirilmesi ve ayrıca yer seçiminde kamuoyunun hassasiyeti de göz önüne alınarak iptal edilmiştir. Belediyemizce daha uygun bir yer seçimi tespiti için çalışma yapılacaktır" denildi.